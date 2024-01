Ai 59 nuovi nati il sindaco consegna la bandiera tricolore

Si rinnova quella che vuole diventare una bella tradizione di Copparo: dopo l’esordio dell’anno scorso, torna la Giornata della Bandiera all’insegna dei nuovi nati. Per celebrare il giorno che ricorda il 7 gennaio 1797, quando il Tricolore fu proclamato vessillo nazionale della Repubblica Cispadana, l’Amministrazione comunale consegnerà una bandiera ai 59 bimbi che sono venuti alla luce nel 2023. Sabato 6 gennaio, alle 14.30, i piccoli e i loro familiari sono invitati in Galleria Civica Alda Costa per ricevere dalle mani del sindaco Fabrizio Pagnoni la bandiera italiana. "Nella bandiera si riconosce tutto il Paese – spiega il primo cittadino -. E attraverso questo fondamentale simbolo di identità e di coesione vogliamo accogliere i nostri nuovi concittadini: vogliamo dare il benvenuto ai bimbi e alle bimbe all’insegna del senso di appartenenza e partecipazione".