Ai domiciliari per droga, li viola e finisce in carcere

MESOLA

I carabinieri della Stazione di Mesola, nei giorni scorsi, hanno eseguito provvedimenti restrittivi emessi dal Gip e dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ferrara nei confronti di due pregiudicati della zona. Il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un uomo di trentatré anni che già si trovava agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Per lui è stato disposto un aggravamento della misura, che continuerà in carcere, per via di ripetute inottemperanze alle prescrizioni che gli erano state imposte dall’autorità giudiziaria, documentate e segnalate dai carabinieri di Mesola nell’ambito dei controlli sul territorio. A poche ore di distanza è finito in carcere anche un altro pregiudicato della zona, un uomo di cinquantasei anni, nei confronti del quale è stato emesso un ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Ferrara. L’uomo dovrà scontare tre anni e sei mesi in carcere per reati contro il patrimonio e la persona commessi dal 2007 al 2019 nei territori di Codigoro, Mesola e Comacchio, tra cui furto, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza nonché inottemperanze al Daspo cui era stato sottoposto. Al termine delle formalità di rito condotte dai militari dell’Arma, entrambi gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Ferrara, per scontare le rispettive pene.