Ai domiciliari, va a giocare alle slot. Scoperto e arrestato per evasione

Lascia i domiciliari per giocare alle slot machine ma viene scoperto e arrestato. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì, quando una pattuglia dei carabinieri ha controllato un centro scommesse della città. Nel corso delle attività, i militari hanno riconosciuto tra gli avventori del locale un volto noto. Si trattava di un uomo di origine nigeriana, conosciuto in quanto sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno quindi deciso di fare gli opportuni accertamenti e dal controllo è emerso che lo stesso, sebbene autorizzato dall’autorità giudiziaria a uscire in orari ben precisi della giornata, si era allontanato dall’abitazione in un orario non consentito per andare appunto alla sala giochi. L’uomo è stato quindi fermato e arrestato per evasione. Su disposizione del pubblico ministero di turno, lo straniero è stato infine rimesso in libertà e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.