’Ai due laghi’ dopo 20 anni cambia la gestione

Anton Slanzi, dopo una avventura durata più di vent’anni che ha valorizzato uno dei luoghi più belli del nostro territorio, a Gambulaga vicino al Verginese, lascia l’agriturismo Ai Due Laghi alla famiglia Gostner, leader nel settore dell’energia e proprietaria di Fri-El, che ha deciso di prendere in mano questa attività, investire e continuarne la storia. E assieme a loro rimarrà una gran parte dello staff, nel segno della continuità per tramandare lo spirito di accoglienza di questo luogo magico. Anche Anton seguirà da vicino questa fase di passaggio di consegne. Ecco il saluto del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, all’imprenditore altoatesino: "Anton, non ci sono parole per descriverti e ringraziarti. Hai scelto questa terra e l’hai resa preziosa. Ai nuovi arrivati dico grazie per questa nuova avventura".