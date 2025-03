Ai Fluttuanti c’è Monica Guerritore

Un omaggio alla poetessa Alda Merini al Teatro dei Futtuanti di Argenta, questa sera alle 21 con Monica Guerritore e Giovanni Nuti con "Mentre rubavo la vita!". Un concerto folle e commovente che unisce per la prima volta sul palco due grandi interpreti, accompagnati da una band di primissimo livello, per celebrare gli appassionati e dolorosi versi dell’immensa Alda Merini. Una travolgente ondata di energia libera, vitale, colorata, sensuale tra ironia e struggimento. Un autentico tributo alla "potenza della vita", uno spettacolo dalla struttura originale, che unisce due artisti molto diversi tra loro, eppure sul palco, decisamente affiatati e uniti in un’unica voce, Giovanni Nuti e Monica Guerritore. Uno spettacolo dove vengono trasmesse l’amore e la vita della grande poetessa, scomparsa nel 2009. Un racconto e un viaggio della sua vita che lascia comprendere la complessità della straordinaria personalità della poetessa, le sue gioie, dolori, paure e follie cantate e raccontate attraverso la lirica e la magia del violino e della musica.