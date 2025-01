Ai Fluttuanti martedì sul palco ’Scene da un matrimonio’

Viaggio nella crisi di coppia e nella ricerca di sé stessi. E’ il filo conduttore di "Scene da un matrimonio", in calendario ad Argenta al Teatro del Fluttuanti martedì prossimo alle 21. È l’anatomia di una crisi matrimoniale che si trasforma, nel confronto con l’altro, in una radiografia del sé. Sul palco, al fianco di Fausto Cabra la bellissima Sara Lazzaro, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione in televisione a "Braccialetti rossi" e "The Young Pope" del regista premio Oscar Paolo Sorrentino.