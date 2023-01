Ai Fluttuanti sul palco Cacioppo

Si ride giovedì sera ad Argenta con "Ho scagliato la prima pietra", lo spettacolo comico di Giovanni Cacioppo, in programma alle 21 nel teatro dei Fluttuanti. Il celebre comico di Zelig e Colorado, nonché attore di film di successo con Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio e Vincenzo Salemme, salirà per la prima volta sul palcoscenico del teatro argentano col suo umorismo travolgente. In scena uno spaccato ironico sull’uomo di oggi, sulle situazioni paradossali della vita quotidiana e sulla dipendenza mediatica, con particolare riferimento all’uso eccessivo dei social network. Un’analisi del costume e delle attuali abitudini sociali in uno show il cui titolo non va inteso come il gesto di chi è senza peccato (anzi!) ma di chi, attraverso il teatro, vuole sensibilizzare, far riflettere il pubblico ed innescare una sua reazione. Giovanni Cacioppo nasce a Gela nel 1965. La sua terra, la Sicilia, sarà sempre d’ispirazione nei suoi sketch comici. Nel 1994 vince il concorso della Zanzara d’oro a Bologna e debutta in teatro con il monologo comico Acqua e selz. Da quel momento la sua carriera è in continua e costante ascesa. Il suo modo di fare comicità, semplice e pacato, è perfetto per il pubblico di ogni età.