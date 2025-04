"Ai ’Quattro angeli’ il quadro del pittore"

Il Castello fa da cornice ai clienti che sceglieranno ‘Osteria i quattro angeli’. Il titolare Paolo Saitta conferma: "Abbiamo tutti i tavoli prenotati sia per Pasqua e Pasquetta, siamo contenti. Il nostro menù sarà con i piatti tradizionali ferraresi, con qualche eccezione per questa festività. Su tutti prepareremo l’agnello, che è sicuramente quello più richiesto a Pasqua. Altre particolarità sono le uova pasquali di grandi e piccole dimensioni". A questo Paolo Saitta spiega un piatto particolare studiato per questi giorni: "Si chiama il ‘quadro del pittore’, con alcuni affettati tipici a cui abbiamo aggiunto frutta esotica. Un piatto particolare pensato proprio per Pasqua".