Ai reparti di pediatria arriva il dono di Ail "Insieme per i bambini"

È un ecocardiografo il dono di Ail ai reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica dell’ospedale Sant’Anna. "Questo strumento – spiega Claudio Vella direttore del dipartimento materno infantile – consentirà di implementare l’offerta dell’attività ambulatoriale e del reparto in generale". "Si realizza un sogno – prosegue Agnese Suppiej, direttrice del’Uo di pediatria –. Abbiamo acquisito un pediatra con specializzazione in cardiologia pediatrica, il dottor Francesco Binetti, ed ora lo strumento principe, questo ecografo d’avanguardia, che permette di valutare la funzionalità del cuore, ma anche di polmoni, linfonodi, addome". Lo strumento del valore di 52mila euro. "Partecipare a momenti come questi carica di sentimenti positivi – ha concluso l’assessore Cristina Coletti – e della consapevolezza che il nostro è un territorio generoso".