Ai Trepponti omaggio a Pavarotti. È già partita la corsa ai biglietti

Procedono in maniera molto spedita le prenotazioni di biglietti per il grande concerto evento che venerdì 5 settembre alle 21 porterà a Comacchio l’evento promosso dalla ’Fondazione Pavarotti’. Si ricorda che l’accesso all’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere attraverso la piattaforma ’Vivaticket’. Per agevolare l’accesso, le persone affette da disabilità e i loro eventuali accompagnatori potranno prenotare gratuitamente i propri posti scrivendo direttamente all’ indirizzo email info@madeeventi.com, senza utilizzare la piattaforma.

È consigliabile fare al più presto la prenotazione in quando i biglietti si stanno già esaurendo. Lo scorso anno la moglie del grande tenore, Nicoletta Mantovani, portò a Comacchio l’evento denominato ’Pavarotti Forever’ proprio in occasione dell’anniversario della morte dell’indimenticabile artista. Si è trattato di un gradissimo successo: la scalinata dei Trepponti si è completamente riempita di persone, non lasciando posti vuoti, esaurendo in fretta i biglietti disponibili. Quest’anno l’evento si ripeterà con una nuova formula, ma effettivamente l’entusiasmo del pubblico non è cambiato. L’evento rimane con il nome di ’Pavarotti Forever’ ma nella formula del ’Crossover night’, ovvero quella che proprio il grande Luciano Pavarotti lanciò: un evento che mette insieme la lirica con il pop.

Quindi, proprio sul palco di Piazzetta Trepponti a Comacchio saliranno due cantanti lirici e due cantanti pop, e così è stata concepita anche la scaletta musicale, che prevede brani lirici alternati a canzoni popolari. Infatti il repertorio, ricco di duetti e intrecci sonori, spazierà da Verdi a De André, da Morandi a Donizetti, da Mina a Puccini. Protagonisti della serata saranno il soprano Eva Macaggi, il tenore Francesco Lucii, la voce pop Enrico Zoni. Sul palco anche l’orchestra della ’Fondazione Pavarotti’, composta da un gruppo di grandissimi musicisti, i quali accompagneranno il pubblico in un suggestivo viaggio fra le meraviglie della musica. Il concerto è sostenuto dal Comune di Comacchio e organizzato dall’organizzazione ’Made Eventi’, una realtà radicata sul territorio, con oltre vent’anni di esperienza alle spalle specializzata nell’ideazione, produzione e organizzazione di grandi eventi musicali. Per eventuali informazioni riguardanti l’evento si consiglia di mandare un’email a questo indirizzo info@madeeventi.com.