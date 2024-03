Ai vigili del fuoco del Distaccamento donate tre bombole ad aria

BONDENO

Tre bombole fondamentali perché, chi deve spegnere un incendio, possa respirare protetto, in ambienti che sono avvolti dal fumo. E’ questa la donazione che ieri mattina, Pierluigi Zapparoli presidente dell’associazione tartufai ‘Al Ramiol’ di Bondeno, insieme a Filippo Menghini, hanno consegnato al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno: "Ringrazio l’associazione che ha devoluto parte del ricavato della loro sagra ai vigili del fuoco – sottolinea il capo distaccamento Claudio Baravelli -. Sanno essere sempre presenti". "In qualità di presidente dell’Associazione Amici dei vigili del fuoco volontari di Bondeno odv – aggiunge Michele Marchetti - sono a ringraziare sentitamente il presidente e tutti i membri dell’Associazione tartufai di Bondeno Al Ramiol per l’ennesima donazione a nostro favore, che ci ha permesso di acquistare 3 bombole per aria respirabile da 7,2 litri a 300 bar per l’uso al distaccamento negli scenari di intervento dove è obbligatorio preservare le vie respiratorie. Grazie per la disponibilità e generosità a favore dell’intera comunità di Bondeno".