Aido elegge il nuovo consiglio. Il presidente è Antonio Bottega

Dopo la prematura e drammatica scomparsa del presidente Fausto Sangiorgi, la sezione dell’Aido di Codigoro ha eletto un nuovo consiglio. A presiedere il sodalizio dei donatori di organi codigorese, è Antonio Bottega da sempre impegnato nella meritoria attività di divulgare il dono degli organi che dice "ci muoveremo nel solco tracciato dall’indimenticato Fausto proseguendo sempre nella promozione del messaggio di donazione e generosità. Lo faremo incontrando gli studenti nelle scuole per lasciare loro un messaggio di sensibilizzazione sul valore della donazione che è la mission della nostra associazione".

Stiamo parlando di un gruppo comunale attivo fin dal 1978 che conta ben 748 iscritti e 25 di loro sono impegnati in attività sociali da quelle culinarie fino alla festa degli aquiloni, che coinvolgono sempre tutta la comunità codigorese. "Abbiamo bisogno di avvicinare ai nostri banchetti giovani volontari – riprende Bottega – che possano, in una sorta di staffetta generazionale, continuare ciò che noi stessi abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto per comprendere il valore del dono degli organi".

Affiancano il presidente i due vice Andrea Ronconi e Daniela Buttini, il segretario Angelo Cerioni, il tesoriere Elisa Anteghini, il magazziniere Alfio Bazzanini e i consiglieri Monia Selvatico, Micaela Ronconi, Monica Pazzafini, Paolo Crivellari e Luca Gianisella.

cla.casta.