Aido, Sangiorgi eletto presidente

E’ Fausto Sangiorgi il nuovo presidente dell’Aido di Codigoro che vanta ben 748 iscritti (al centro nella foto ultimo in fondo). Un passato lavorativo da bancario abbinato alla naturale vocazione per il prossimo come volontariato passando per molti anni nell’Avis, dove é tutt’ora donatore, poi come presidente del Gruppo Mandolinistico Codigorese fino alla chiusura per mancanza di musicisti e da poco tempo alla guida dell’Aido codigorese. Un’associazione molto attiva nel tessuto sociale e sempre presente nelle più importanti manifestazioni con il proprio stand dove propongono dolci e pietanze tipiche del territorio, sempre molto ma molto gradite, anche per recuperare risorse da reinvestire in iniziative benefiche. Un consiglio formato anche dai vice Antonio Bottega e Andrea Ronconi, storico presidente per tanti e tanti anni, l’amministratore Daniele Menegatti, il segretario Alfio Bazzanini ed i consiglieri Monia Selvatico, Micaela Ronconi, Lisa Anteghini, Daniela Buttini, Monica Pazzafini, Luca Gianisella e Angelo Cerioni. Fra i 13 componenti ci sono 5 donne "per me - afferma - l’obiettivo è quello dello stesso numero fra uomini donne e ci sto lavorando assieme alla grande importanza del dono dei propri organi che possono ridare un’esistenza dignitosa a tante persone in attesa del trapianto".

Sottolinea la grande attenzione e professionalità degli uffici comunali ed il meraviglioso loro di aggregazione dei volontari effettuato dal suo predecessore. Si pone come prossimo obiettivo l’impegno ad andare nelle scuole dove spiegare ai giovani l’importanza del dono "prendendo spunto dall’immenso cuore di Veronica Furegato la ragazza di 19 anni scomparsa di due anni fa in un incidente stradale. Veronica pur giovanissima aveva espresso il desiderio del dono dei propri organi e dopo la tragica perdita, col suo esempio concreto ha ridato la vita a 5 persone. A questo proposito ricordo che in sua memoria abbiamo promosso due borse di studio - continua - fra gli studenti del liceo psicopedagogico di Codigoro, che nella serata del 31 agosto, in ricordo di Veronica, organizzata dai suoi genitori Natascia ad Alessandro Furegato con tanti giovani talenti, saranno premiati dall’Aido".

cla. casta.