Aies Delta del Po organizza corsi

Aies Delta del Po organizza un corso per enogastronomi e sommelier che avrà inizio lunedì 18 settembre a Ferrara all’Hotel Carlton, rivolto agli addetti del pubblico esercizio, della ristorazione e dell’ospitalità ma anche a tutti coloro che intendono ampliare la propria cultura della civiltà del vino e della tavola a scopo amatoriale. Il corso è organizzato su più livelli: il primo si articola in 12 lezioni che vertono sull’approfondimento della conoscenza dell’enologia, della viticultura e della tecnica di degustazione. Per info e iscrizioni 3475877447 o mail [email protected].