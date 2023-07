Aiga, c’è il nuovo direttivo. Bignardi presidente

FERRARA

Si sono svolte giovedì le elezioni per scegliere il nuovo presidente di Aiga Ferrara (associazione italiana giovani avvocati) e il giorno successivo, ieri, si è costituito il nuovo direttivo che è composto dagli avvocati: Angela Galante, Claudia Spirito, Alessandro Bignardi, Laura Bonora, Alessandra Permunian, Masssimo Sbargi, Enrico Segala (past president, che entra di diritto nel direttivo), Federica Greco ed Eros Crepaldi. Per la carica di presidente è stato nominato Alessandro Bignardi. Dal direttivo fanno sapere che gli iscritti all’Aiga sono passati dai diciotto iscritti registrati nel 2020 quando si insediò l’ex presidente Enrico Segala ai 62 attuali.

Obiettivi del nuovo presidente Bignardi, secondo quanto dichiarato proco dopo l’elezione, è ovviamente la prosecuzione dei rapporti con Consiglio ordine avvocati di Ferrara e le associazioni forensi. Non solo attività di rappresentanza istituzionale, però, ma anche attività formative, culturali e ricreative locali. In scaletta ci sono poi anche alcuni impegni a livello nazionale per i giovani avvocati estensi.

"I prossimi impegni a livello nazionale – dichiarano dal direttivo – che ci vedranno coinvolti saranno il Consiglio direttivo nazionale, che è in programma a Venezia il 15-16 settembre prossimi e il congresso per eleggere il presidente nazionale. Appuntamento questo previsto nei giorni 16-17-18 novembre a Bari.