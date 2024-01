Air, vibrazioni elettroniche

Il centro storico è pronto a ospitare la quinta edizione del Ferrara Summer Festival organizzato dall’associazione Butterfly. Si prospettano due scenari differenti: il Summer Vibez in piazza Trento Trieste, nel cuore della città rinascimentale, che ospiterà sabato 22 giugno la band francese Air che porterà per la prima volta in live l’album Moon Safari, uscito nel 1998. Sarà un evento esclusivo poiché ricorre il 25esimo anno dall’uscita. Il secondo scenario sarà il palco in piazza Ariostea, ai piedi della statua di Ludovico Ariosto. Gli Air sono un duo musicale francese – composto da Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel – di musica elettronica nato nel 1995 a Versailles. La loro musica è spesso attribuita all’elettronica o al trip hop ma il loro genere sembra richiamare maggiormente i suoni sintetici degli anni sessanta e settanta, come quelli di Jean-Michel Jarre e Vangelis, ma anche di compositori come Ennio Morricone.

Si ricordano gli altri appuntamenti già annunciati nella rassegna del Ferrara Summer Festival ‘24: il 30 giugno Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’ in piazza Trento Trieste. Il 6 luglio – in piazza Trento Trieste – ‘Tedua’. Il 7 luglio ‘Calcutta’ in piazza Ariostea, cantautore originario di Latina. Tra questi anche un’unica data italiana della band rock ‘Extreme’ che, dopo il sold out registrato a Milano, annunciano il ritorno in Italia anche nel 2024 esibendosi il prossimo 4 luglio sul palco del Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea. Nella medesima serata all’insegna del rock si esibiranno ‘Heat’ e ‘Eclipse’, due band svedesi che faranno da supporto al gruppo Extreme. Partener dell’evento Radio freccia.