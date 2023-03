"Aiutaci ad aiutare". Il 118 a scuola

Il 118 torna in classe per fare scuola di primo soccorso. È l’obiettivo del progetto ‘118 Scuola’, organizzato dal 118 in collaborazione con le associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Ferrarese, Voghiera Soccorso, Sant’Agostino Soccorso) e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Comune di Ferrara e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara. Nello slogan "Aiutaci ad aiutare". è racchiuso il senso del progetto, che si prefigge di

sensibilizzare alunni e docenti sulla gestione dell’emergenza sanitaria, illustrando come cercare aiuto, come e quando praticare manovre salvavita; mostrando i veicoli dell’emergenza sanitaria. In ‘cattedra’ una cinquantina di operatori del 118 tra infermieri, medici ed autisti soccorritori delle aziende sanitarie ferraresi che incontrano gli alunni delle classi V elementare, II media e IV superiore degli istituti scolastici su tutta la provincia.

Un progetto che nasce da lontano: partito nel 2006 con il nome di “118 Bimbi”, includeva all’inizio solo le scuole primarie, ma nel 2019 si è pensato di ripartire coinvolgendo più fasce d’età e quindi cambiando il nome in “118 Scuola”, poi sospeso a causa della pandemia Covid. Un impegno ripreso nel corso dell’anno scolastico 20222023 e che consiste nell’insegnare agli alunni, in maniera semplice, quando e come eseguire le manovre di

rianimazione cardiopolmonare da attuare in caso di necessità.

Viene spiegato come fare una telefonata al 118, dando corrette informazioni agli operatori. Durante la lezione, della durata di 3 ore, si fa sia la parte teorica (presentazione del soccorso sanitario e introduzione alle manovre salvavita) che pratica con esercitazione sul manichino delle manovre salvavita, e visita ai mezzi di soccorso riservata alle scuole primarie. "Una ‘strada’ di conoscenza di fronte alla malattia e alla necessità di un soccorso rapido ed efficace attraverso l’intervento del 118: guidare i giovanissimi al valore del soccorso significa formare adulti attenti ed attivi nell’eseguire poche ma importanti azioni salvavita" dichiarano Luca Ricchi, referente provinciale Progetto 118Scuola e Chiara Cola, referente del progetto su Ferrara delle scuole.