"Aiutateci a sostenere la nostra attività"

E’ un appello alla salute ed al benessere, quello che lancia Lara Liboni, presidente del Comitato provinciale di Movimento Sportivo Popolare Italia, che sta promuovendo, soprattutto per la terza età, corretti stili di vita, migliorando le condizioni generali di salute, grazie ad una attività motoria che contempla nordic walking, ginnastica dolce e nuoto. Un invito ai comuni di Codigoro, Goro e Comacchio. "Mi sono rivolta alle singole amministrazioni chiedendo un sostegno economico – spiega Lara – necessario al pagamento orario degli istruttori. Goro e Codigoro hanno risposto che aiuteranno e spero che anche Comacchio lo faccia, avevamo tentato di concorrere ad un bando regionale per avere un aiuto economico, ma purtroppo non siamo riusciti ad intercettarlo".

Attualmente le persone, donne e uomini, coinvolte nelle attività sportive in tutte e tre le comunità sono circa una novantina, con una età compresa tra i 55 e 75 anni, molti con patologie a problematiche "ma con una grande voglia di mettersi in gioco per trarne i dovuti benefici fisici e salutistici". Un’iniziativa che vede Gianni Mazzoni, direttore del Dipartimento Neuroscienze riabilitative dell’Università di Ferrara e il suo staff, aver scelto scelto i partecipanti al progetto come persone oggetto di studio in un territorio dove la popolazione non è mai stata frutto di studi scientifici.

Le ricerche analizzeranno il ritorno venoso, la salute mentale ed i relativo benessere psico-fisico ed un test di cammino per la funzionalità cardio circolatoria. Il check delle persone verrà svolto nei comuni di Codigoro, Goro e Comacchio a partire dal prossimo 19 gennaio, nel quale uno staff di 46 ricercatori verrà, per una intera giornata, per svolgere un test a 1518 persone volontarie per ogni comune. Termineranno gli studi con un altro check finale ad aprile. Le risultanze verranno poi pubblicate su testi scientifici e verrà poi condiviso con questo ente organizzatore che provvederà a sua volta a condividerlo con le comunità coinvolte. "E’ un modo per consentire alle persone di affrontare un futuro socializzando, sentendosi bene e, assumendo meno farmaci – conclude Lara Liboni – per una vita più lunga e migliore".

cla. casta.