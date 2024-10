Aiuti a poveri e fragili. Bando col terzo settore promosso da Assp

L’Assp, Azienda speciale dei servizi sociali dei tre Comuni dell’Unione "Terre e Fiumi", ha promosso un bando di co-progettazione con gli enti del Terzo Settore, per la realizzazione di progetti e interventi rivolti ai cittadini adulti in stato di povertà e fragilità socioeconomica, residenti nei Comuni di Copparo, Tresignana e Riva del Po. I nuovi servizi che partiranno nel mese di ottobre con alcuni sportelli di ascolto gestiti da operatori sociali e attività laboratoriali per combattere il rischio isolamento dei soggetti fragili, sono stati progettati con l’obiettivo di sostenere i cittadini adulti in difficoltà, sostenendone l’autonomia e dignità di vita. "Con un investimento di oltre 200.000 euro nel prossimo biennio, l’Assp intende implementare l’offerta esistente dei servizi sociali – chiarisce la direttrice dell’Azienda speciale servizi alla persona, Norma Bellini (nella foto) – rispondendo ad un fenomeno crescente anche nei nostri territori, di povertà diffusa e fragilità sociale, soprattutto in età adulta".