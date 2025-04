"Aiuti agli alluvionati? Ci aspettiamo di più"

Contributi per i danni di persone e aziende colpite dall’alluvione, serve ben altro. Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l’ordinanza relativa ai contributi di immediato sostegno. Niente di trascendentale, solo briciole rispetto alle esigenze del mondo produttivo e delle famiglie di Campotto travolte dall’alluvione, ma è solo un primo aiuto. Anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini (foto), si aspetta ben altro. "Il contributo di immediato sostegno alle famiglie è un segnale di attenzione verso le famiglie di dimensione a dir poco modesta – afferma il primo cittadino –. Attendiamo che venga individuata quanto prima una misura di ricostruzione per l’alluvione di ottobre 24. Le famiglie hanno subìto danni diretti per i quali è previsto un indennizzo, seppur minimo, e un danno indiretto enorme, dato dalla distruzione di strade e ponti e dalla perdita di raccolto di tanti campi. Ad oggi riguardo a tutto questo ancora non esistono provvedimenti, nonostante siano passati sei mesi".

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l’ordinanza relativa ai contributi di immediato sostegno (CIS) per le comunità colpite dal maltempo dello scorso 17 ottobre 2024. Contestualmente sono stati prorogati i termini per le domande relative agli eventi del 17 settembre 2024: i due episodi, infatti, sono stati considerati al fine dell’erogazione del contributo come un unico evento calamitoso. Il contributo è destinato in primo luogo a quei nuclei familiari che hanno visto la propria dimora principale, abituale e continuativa allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile. L’importo massimo è di 5.000 euro. Ulteriori 5.000 euro sono previsti come "contributo rafforzato" solo per coloro che avevano già subito danni in occasione dell’alluvione del maggio 2023. I contributi saranno erogati in due tranche: un acconto di 3.000 euro, che va richiesto presentando il modulo A1 (o C1, se rafforzato) entro il 30 giugno 2025 e un successivo importo di 2.000 euro a saldo presentando la relativa modulistica (modulo B1) entro il 30 settembre. I contributi devono essere interamente rendicontati. I CIS, infine, sono cumulabili con il Contributo di autonoma sistemazione (CAS). Il contributo in misura rafforzata (sia per l’acconto, sia per il saldo) potrà essere richiesto solo da coloro che hanno già subito danni in occasione degli eventi di maggio 2023.

Franco Vanini