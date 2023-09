"Aiuti al commercio di vicinato a Ferrara, arma vincente contro il degrado"

Le associazioni di categoria al fianco della politica sul sostegno al commercio. L’approvazione della legge regionale a sostegno del commercio di vicinato, così come il via libera al documento di FI destinato a contrastare la desertificazione dei centri storici trova il favore di Confcommercio e Confesercenti.

"La nuova legge regionale sul commercio – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom – è uno strumento importante per contrastare il rischio degrado e desertificazione nei centri storici come nei piccoli centri, e nel contempo fornisce fondi ad hoc per realizzare azioni di promozione e valorizzazione del commercio di vicinato. Un risultato che è stato ottenuto anche grazie al lavoro di Confcommercio Emilia Romagna e delle altre associazioni". Sul tema dei protocolli per affitti calmierati per immobili ad uso commerciale, Amelio non ha dubbi. "Voglio esprimere la mia soddisfazione perché il mondo della politica ha recepito questa progettualità – dice – che nasce da un percorso di lavoro condiviso con diversi partner istituzionali e con la rappresentanza dei proprietari immobiliari. I canoni di locazione commerciale nascono sulle base delle regole di mercato e la proprietà privata è un diritto. Sulle base di queste premesse stiamo lavorando ad un progetto congiunto che, da un lato porti all’abbassamento dei canoni delle locazioni commerciali a favore degli affittuari e dall’altro, preveda sgravi e facilitazioni fiscali per i proprietari. E auspichiamo il ripristino della cedolare secca sui contratti ad uso commerciale". Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente provinciale di Confesercenti, Nicola Scolamacchia. "Guardiamo con piacere alla nuova legge – afferma –. D’altra parte era necessario un profondo aggiornamento della precedente legge regionale 41. E’ stato un lavoro che abbiamo portato avanti da tempo come associazione di categoria di concerto con le altre associazioni del commercio. Per il tema del caro affitti, registriamo con favore l’attenzione della politica. Un argomento quello degli affitti e della desertificazione dei centri storici che è al centro delle nostre battaglie da anni sia a livello locale che regionale. Ci mettiamo a disposizione per lavorare e individuare in modo condiviso le soluzioni e le proposte concrete che possano almeno mitigare il nodo del caro affitti".