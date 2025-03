Aiuti alle associazioni sportive. Pronti due bandi per 330mila euro: "Per progetti e manifestazioni"

Due bandi per complessivi 330.000 euro di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni sportive del territorio. A lanciarli è il Comune di Ferrara che nei prossimi giorni, più precisamente il 20 marzo, aprirà i termini per l’invio delle richieste di contributo. La delibera è stata approvata nei giorni scorsi in Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Francesco Carità. "Anche quest’anno un’importante e sostanziosa somma interesserà direttamente le società e le associazioni sportive del territorio. Si tratta di contributi destinati a sostenere la realizzazione di progetti, eventi e manifestazioni, che hanno ricadute positive sulla nostra città, in termini sportivi e sociali, e a volte anche in termini di promozione turistica ed economica di Ferrara", ha detto l’assessore Francesco Carità.

Il primo bando prevede l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni sportive del territorio a sostegno di progetti realizzati o da realizzarsi nell’anno. La dotazione finanziaria complessiva è di 140.000 euro.

Il secondo prevede invece la concessione di contributi a favore di soggetti sportivi che organizzano manifestazioni sportive sul territorio della città di Ferrara, realizzate o da realizzarsi nell’anno 2025 con un budget complessivo a disposizione di 190.000 euro. Obiettivi dei bandi sono quelli di incrementare le opportunità e occasioni di tipo sportivo a favore dei più giovani; favorire l’accesso della popolazione anziana alla vita attiva; promuovere lo sport quale strumento per favorire il benessere delle persone attraverso azioni di aggregazione, integrazione e inclusione sociale; offrire sostegno alla realizzazione e promozione di eventi che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali dell’ente e agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà; valorizzare l’immagine del territorio; sostenere le manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, nazionale ed internazionale, organizzate a Ferrara e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale, con componenti turistico - economiche e che coinvolgano una pluralità di categorie cittadine.

Le manifestazioni che aderiranno ad attività promosse dall’amministrazione comunale (“Ferrara Sport Festival” e/o “Sport e inclusione”), quelle che avranno carattere solidale (rivolte a soggetti disabili, deboli o svantaggiati) e che promuoveranno corretti stili di vita ed i valori educativi dello sport, riceveranno un contributo maggiore. Le istanze di partecipazione devono essere presentate accedendo allo Sportello Telematico Polifunzionale con SPID o CIE, dai Presidenti o Legali Rappresentanti dei soggetti sportivi, cliccando il link “Bando contributi progetti e manifestazioni sportive 2025”.

Le domande potranno essere inoltrate entro il 5 maggio. Per informazioni e per supporto digitale (offrendo, solo su appuntamento, una guida orientativa nella compilazione della domanda) è possibile rivolgersi a Servizio Sport: telefono 0532/419169 e-mail sport@comune.fe.it, telefono: 0532/419161 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30).

re. fe.