Aiuti e risotti sotto l’albero. É la lotta al granchio blu

Soldi e ricette per Natale, è l’ultima frontiera nella lotta all’invasione del granchio blu.

Soldi. La Regione riconoscerà un contributo di 1,5 euro al chilo per la raccolta del granchio blu, fino a un primo massimale di un milione. Ed è pronta a sostenere un piano investimenti del Consorzio Unitario Novellame, società cooperativa di Goro, guidato da Massimo Genari. La decisione, del presidente Stefano Bonaccini con gli assessori regionali Alessio Mammi e Paolo Calvano, ha l’obiettivo di garantire un ulteriore aiuto ai pescatori di Goro e Comacchio. "Il Governo non ha ancora concesso lo stato di emergenza nazionale o riconosciuto lo stato di crisi – sottolineano Bonaccini, Mammi e Calvano – e questo rende impossibile la sospensione dei mutui alle imprese e alle aziende di beneficiare di sgravi fiscali". Soddistatto Genari, al timone del consorzio che unisce 54 cooperative. "Un altro milione stanziato sul 2024 – dice – che consente almeno di proseguire con la pesca del granchio. In questa situazione così difficile è a rischio lo stesso nostro organismo, da qui il piano triennale della Regione per avere un po’ di sostegno"

Lotta al coltello. Risotto GoroBlu, questo il nome della ricetta nata per trasformare la minaccia del mare in qualcosa di buono almeno per il palato. La ricetta fa parte della proposta stellata per le feste nata dalla stretta di mano tra uno dei maestri della ristorazione, Igles Corelli, e Conad Nord Ovest. Sono quattro i piatti rivisitati dallo chef cinque volte stellato, prodotti da Emmefood, che si possono acquistare dal 16 dicembre al 10 gennaio. "La collaborazione ha dato vita a una nuova linea di piatti della tradizione italiana – dichiara lo chef Igles Corelli –. Questi piatti rappresentano l’unione tra la mia passione per la cucina e l’impegno di Conad Nord Ovest nell’offrire prodotti di alta qualità".