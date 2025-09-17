"Aiutiamo i più giovani per la memoria di Gaia"

Anche in Fiera l’associazione "Il Sogno di Gaia" ha portato avanti la sua mission e ora sta organizzando un torneo di burraco il 25 ottobre al teatro di XII Morelli per continuare la raccolta fondi che servirà per un acquisto importante. Gruppo nato nel 2024 in memoria di Gaia Guidoboni, scomparsa a soli 20 anni per una crudele malattia. Da quel dolore la madre Barbara e i suoi amici più stretti hanno fatto nascere un atto d’amore, un ponte tra ciò che Gaia sognava di fare per gli altri e ciò che loro stanno cercando di realizzare, passo dopo passo, in sua memoria.

"Il dolore per la scomparsa di Gaia a febbraio 2024 è ancora troppo fresco – dice mamma Barbara – ma sapevamo bene quali erano i suoi obiettivi: aiutare i bambini, aiutare gli altri, come lei avrebbe voluto. Così stiamo cercando di organizzare eventi per racimolare un po’ di fondi per acquistare un lettino aerodinamico, dispositivo fondamentale per agevolare il lavoro degli infermieri con i bambini più piccoli, dal costo di circa 2.000 euro da donare a Cona. Per noi è un importo importante e le spese quando si organizza qualcosa sono sempre più alte, ma Gaia avrebbe stretto i denti e lo facciamo anche noi". Due i Memorial di calcio organizzati finora, che oltre a Gaia hanno ricordato anche Pierpaolo Padulano, un ragazzo conosciuto dalla giovane durante la malattia.

"Il Memorial è per entrambi – prosegue – Gaia e Pier erano molto legati. E c’è un profondo legame anche tra me e sua madre, unite dalla stessa esperienza e da un’affinità che va oltre le parole. Per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo ci sono stati anche i due spettacoli teatrali organizzati da Coccinella Gialla, dove lavoro e che considero come la mia famiglia". Piccoli ma significativi passi anche per acquistare il lettino. "Abbiamo Polistudio Puntozero che ci fa da sponsor per realizzare le nostre magliette da vendere – si appella – ma chiunque voglia aiutarci per noi sarebbe un regalo grande". E il desiderio di stare accanto anche ai genitori dei bambini ricoverati. "So bene cosa significa – dice tra le lacrime – a Natale vorrei riuscire a portare regali ai bimbi ricoverati a Padova dov’era Gaia, ma qualcosa anche ai loro genitori per dirgli che non sono soli. Genitori con i quali basta uno sguardo per capirsi. Sento di dover stare vicina a chi inizia questo calvario e non sa dove sta andando". E rinnova l’appello a chi possa aiutarla ad acquistare doni, il lettino o a supportare le attività dell’Associazione. "Riuscire a dare un aiuto mi fa sentire più vicina a Gaia e vorrei fare ancora di più – prosegue con la voce rotta – Il sogno più grande sarebbe proseguire ciò che Gaia aveva iniziato: andare nelle scuole, parlare ai ragazzi, sensibilizzarli al volontariato, alla solidarietà e a non fare stupidaggini".

Laura Guerra