Aiutiamo il pianeta. Le ricette di Giuliacci: "Appesi ad un filo"

Si chiama "Help Planet" l’eco-evento che si svolgerà venerdì nel parco abbaziale di San Guido a Pomposa. Avrà come testimonial il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. Un evento, finalizzato a sensibilizzare e a mobilitare le giovani generazioni, a difesa del pianeta Terra che coinvolgerà 400 studenti provenienti dagli istituti comprensivi di Codigoro, Goro, Mesola, Porto Garibaldi e dal Polo Scolastico. Alle 9,30 la proiezione di un video prodotto da Consorzio Acque Delta Ferraresi, saluto di apertura del sindaco Sabina Alice Zanardi. Alle 10 ci sarà una presentazione a cura di Matteo Cimitan, giovane videomaker e divulgatore ambientale mentre a seguire l’intervento dell’ospite Andrea Giuliacci. "Oltre agli studenti anche un centinaio di altri sostenitori della difesa dell’ambiente – spiega il primo cittadino – ma è un incontro aperto a tutti. Abbiamo voluto creare un evento per una mobilitazione che vada oltre la semplice iniziativa e si trasformi nel far sentire la nostra voce per porre lattenzione all’ambiente". Dalle 8,30 alle 9,15 e ore 11 alle 13 gli studenti daranno vita ad attività laboratoriali, in collaborazione con enti ed associazioni partners e ad iniziative a difesa della natura. Prenderà forma anche la mostra "Siamo appesi ad un filo", creata da Laura Govoni che realizzando grandi abiti con lenzuola, dipinte da lei stessa, con foglie di piante, con un preciso significato vuole evidenziare come "siamo tutti appesi a un filo e forse quel filo si spezzerà inevitabilmente se non presteremo la dovuta attenzione ai segnali che ci manda l’ambiente". Verrà proposta un’esposizione di sculture lignee a tema, a cura dell’artista Enrico Menegatti. "La terra è la nostra casa e dobbiamo amarla e rispettarla – conclude Sabina Alice Zanardi – dimostriamo con questa grande manifestazione che siamo capaci di lanciare un forte grida per difenderla ed invertire questa brutta rotta che abbiamo preso".

Claudio Castagnoli