Aiuto a Maria, regina di pace e di speranza

di Gian Carlo Perego*

Il Giubileo che stiamo vivendo è guidato dalla virtù della speranza. "La speranza trova nella Madre di Dio la più alta testimone", ha scritto Papa Francesco nella bolla del giubileo. In Lei vediamo come la speranza non sia fatuo ottimismo, ma dono di grazia nel realismo della vita. Come ogni mamma, tutte le volte che guardava al Figlio pensava al suo futuro e certamente nel cuore restavano scolpite quelle parole che Simeone le aveva rivolto nel tempio: "Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà il cuore" (Lc 2,34-35)… "E ai piedi della croce, mentre vedeva Gesù soffrire e morire… nel travaglio di quel dolore offerto per amore diventava Madre nostra, Madre della speranza" (Bolla, n. 24).

Come Maria, cari fratelli e sorelle, lasciamo guidare dalla virtù della speranza, che ci aiuta a guardare la storia con gli occhi della fede e lo sguardo della carità, e ci invita a guardare oltre, all’incontro con il Padre nella vita eterna. Guardando alla storia e al mondo la speranza ci invita a trasformare i segni dei tempi in segni di speranza in diversi modi: superando la guerra e i conflitti, anche familiari, ricercando la pace; favorendo la vita in questo deserto demografico, accompagnando e valorizzando i giovani, curando e sostenendo gli anziani, assistendo gli ammalati anche gravi, accogliendo i migranti senza giudicarli prima di conoscerli, visitando i detenuti che provengono anche dalle nostre famiglie, condividendo i nostri beni con i più poveri, a noi vicini e lontani... Cari fratelli e sorelle, guardando a Maria, Madre della speranza e Regina della pace, chiediamo a Lei l’aiuto perché ritorni la pace nel vostro Paese e per essere uomini e donne della speranza: che vivono nella speranza e infondono speranza anche nelle situazioni più difficili, che sembrano non avere una via d’uscita, e testimoniano la pace".

*Arcivescovo Ferrara-Comacchio