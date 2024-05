"Aiuto al reddito, la nostra priorità"

Nuove forme di sostegno al reddito e welfare sul territorio. Questo il focus del convegno che si svolto, nei giorni scorsi, a Casa Cini, incontro promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario di Ferrara (Ebiter Fe), organismo composto da Confcommercio Ferrara e da Cgil, Cisl e Uil, in funzione dai primi anni 2000. Si occupa di forme di sostegno al reddito per lavoratrici e lavoratori e progetti di welfare (contributi su cultura, salute, sport e studio).

Ad individuare i punti salienti e le azioni che l’ente proporrà, è Aldo Giammella, presidente di Ebiter Ferrara e segretario regionale di Uiltucs/Uil: "In questi anni abbiamo concentrato il nostro lavoro come ente bilaterale in tre direzioni: nuove forme di sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori, welfare e formazione. Il nostro obiettivo è stato è redistribuire le risorse raccolte: nel prossimo triennio stimiamo di riversare sul territorio 400mila euro, intervento importante come forma di solidarietà sociale". Era presente il presidente nazionale dell’Ente Bilaterale del Terziario Michele Carpanetti. Ha preso la parola Guido Lazzarelli, referente nazionale di Confcommercio sul contratto collettivo nazionale del Terziario: "Un percorso non scevro di complessità quello del nuovo contratto siglato un paio di mesi fa (il precedente era del 2015). Un rinnovo che ha messo al centro il welfare e la formazione, realizzando una flessibilità richiesta dalle imprese sopratutto da quello meno strutturate, permettendo di aggiornare i percorsi di riqualificazione professionale". In sala il vice presidente Ebiter Fe Massimo Biolcatti, componente di Giunta di Confcommercio Ferrara. A moderare Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara che ha evidenziato: "Il valore del welfare contrattuale da un lato perché proprio nelle imprese del Terziario l’elemento della persona è centrale, sostenuto da queste forme di premialità oltre ad un preciso contenuto sociale". A Luca Benfenati, segretario generale della Fisascat/Cisl provinciale e componente dell’Ente, il compito di ricordare la realizzazione di una campagna di comunicazione efficace per trasmettere le peculiarità di Ebiter. Maria Lisa Cavallini, segretaria generale di Filcams/Cgil e all’interno del consiglio dell’Ente, ha rimarcato la priorità assoluta della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.