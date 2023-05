Aiuto alla famiglia, raccolta fondi

A seguito della scomparsa del ventenne Cosmin Robert Pricopi, a Codigoro è stata avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese per le esequie del ventenne. L’iniziativa è stata diffusa tramite i social network nella giornata di ieri. "Chi volesse contribuire – si legge nel testo del post che è stato pubblicato su Facebook - può trovare il contenitore per la raccolta presso il Bar Gelocafé, in viale Papa Giovanni XXIII, 19 a Codigoro. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutare". Un altro contenitore è stato predisposto presso la Bottega rumena di via Roma, sempre a Codigoro, come specificato in un altro post, scritto in lingua rumena. Un gesto concreto e di cuore, questo, con cui la comunità ha deciso di esprimere solidarietà alla famiglia, stringendosi a quest’ultima nel momento di indescrivibile dolore che sta attraversando per la gravissima perdita subita a seguito del drammatico incidente sul lavoro avvenuto lunedì scorso nel sito Crispa di Jolanda di Savoia.