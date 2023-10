Aiuto alle giovani coppie. In arrivo 800mila euro

COMACCHIO

Fondi dedicati alle giovani coppie per il Basso Ferrarese saranno messi a disposizione dalla Regione. Ad annunciarlo, durante la seduta dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che si è riunita martedì scorso, è stato l’assessore regionale a Welfare, Politiche giovanili, Montagna e Aree interne Igor Taruffi, che ha risposto a un’interrogazione sul tema presentata dal Partito democratico a prima firma Marcella Zappaterra e sottoscritta anche dal consigliere Marco Fabbri. Nel documento erano sostanzialmente richieste le tempistiche in cui sarebbe stata data esecuzione all’iniziativa per incentivare l’acquisto di alloggi da parte di giovani coppie, specifica per il Basso Ferrarese, in modo da corrispondere alle analoghe misure adottate per le aree montane aventi le stesse caratteristiche demografiche.

"Rispondendo a precedenti interrogazioni sul tema – ha illustrato la consigliera regionale Marcella Zappaterra - la giunta diceva di essere consapevole del problema e di aver già attivato diverse misure per contrastare gli squilibri territoriali e favorire lo sviluppo delle aree interne e montane, aggiungendo che appare ragionevole prospettare un’iniziativa specifica per il Basso Ferrarese che è inserito in quanto territorio fragile all’interno il piano delle aree interne, individuando risorse aggiuntive e concordando tempi e modi con gli amministratori locali". Da qui, la richiesta di certezze rispetto alle tempistiche di realizzazione dell’iniziativa e le relative risorse. "Ringrazio la consigliera Zappaterra che ci dà la possibilità di tornare su un tema importante" ha esordito l’assessore Igor Taruffi, secondo il quale "il Basso Ferrarese è parte integrante delle aree interne: necessita di un forte sostegno. Per questo nel Bilancio 2024 stanzieremo le risorse necessarie, circa 700-800mila euro, in modo da poterle utilizzare tra febbraio e marzo 2024".

Parole alla luce delle quali Zappaterra si è detta soddisfatta perché "l’assessore Taruffi ha dato una risposta chiara nella tempistica e nella quantità delle risorse, è bene che l’assessorato stesso si confronti con i sindaci". Una misura importante, quella che si preannuncia, in quanto risponde ad una necessita del Basso Ferrarese, ossia contrastare lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione, cercando di offrire sostegno alle giovani coppie, favorendo la loro permanenza o attraendole verso i territori. Ed è proprio l’obiettivo della richiesta che era stata formulata nell’interrogazione presentata dalla consigliera Marcella Zappaterra, assieme al collega Marco Fabbri, che avevano chiesto di adottare un intervento simile a quello messo in campo per le aree montane dell’Emilia-Romagna.

Valerio Franzoni