"Aiuto, correte. Mio figlio è morto"

"Correte, mio figlio è morto". Sono le prime parole di una madre in forte stato confusionale. Nel lettone di un appartamento di una palazzina alla prima periferia della città c’è il corpo senza vita di un bimbo di appena un anno. Nella stanza a fianco ci sono gli altri due figlioletti, molto spaventati ma vivi. Quando i carabinieri arrivano sul posto, trovano la donna – Amanda Guidi, 31 anni – con i polsi sanguinanti. È nel cortile interno della palazzina, sotto choc. Pronuncia frasi sconnesse e, nelle fasi più concitate dell’intervento, si scaglia contro i militari che cercavano ancora di capire cosa fosse veramente successo in quella casa. Fotogrammi di una tragedia consumata il 17 giugno di due anni fa in via degli Ostaggi. Sulle prime non emergono particolari segni di violenza sul corpo del piccino. La madre, in quel frangente, non riesce a fornire una spiegazione chiara e credibile di quanto accaduto, quindi ci si deve affidare agli accertamenti tecnici per delineare i contorni dell’orrore. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte: soffocamento per mezzo di un oggetto morbido. Nel frattempo, la donna viene ricoverata per accertamenti nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Cona. A due anni esatti dai fatti, il tribunale ne ha disposto il rinvio a giudizio.