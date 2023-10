Aiuto per divorzio o separazione a Ferrara: "Una finestra sul mondo"

E’ stato presentato nei giorni scorsi in municipio ’Una finestra sul mondo’, il progetto a cura dell’associazione ’Mai da Soli’ finalizzato a sostenere le persone che patiscono le conseguenze di un divorzio o di una separazione. La progettualità ha beneficiato di un contributo di duemila euro dell’assessorato alle Politiche sociali ed è stata inserita nel Piano di Zona per il benessere e la salute del distretto socio-sanitario Centro Nord. All’incontro sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, il presidente dell’Associazione ’Mai da Soli Ferrara odv’ Stefano Ferrari, il project Manager del progetto per conto della ditta ’Agire’ Luca Tagliani. Coletti ha ribadito "l’attenzione del Comune nei confronti di una realtà come ’Mai da Soli’, che a livello territoriale è un punto di riferimento sicuro e competente per le persone che vivono le difficoltà dovute da una divisione familiare. È un impegno che merita di essere riconosciuto, e questo il nuovo sito Internet sarà una grossa spinta".

"Il sito web - ha spiegato il presidente Ferrari – nasce con l’intento di offrire un servizio specifico e mirato verso tutti coloro che si trovano ad affrontare una separazione o un divorzio. Con la creazione del sito il nostro operato sarebbe amplificato attraverso pagine rivolte a far conoscere i nostri professionisti: avvocati, psicologi, psicoterapeuti che a turno, tramite rubriche specifiche, potrebbero accompagnare le persone in un percorso difficile e doloroso. In più, la creazione di newsletter particolari potrebbero dare periodicamente risposte e divulgare servizi rivolti ai soci".

Ferrari ha aggiunto che "per noi, il 2023 rappresenta un anno di straordinaria importanza poiché, grazie al Piano di Zona, siamo finalmente riusciti a trasformare un sogno in realtà: la creazione del nostro sito web". In squadra squadra comprende psicologi, psicoterapeuti, avvocati e altri esperti pronti a fornire assistenza pratica per aiutare le persone a risollevarsi e a riprendere il controllo delle proprie vite. Il sito Internet è stato curato da un team di cinque persone (un project manager, un grafico, un web designer, un copywriter e una fotografa) dell’agenzia di comunicazione Agire. "Siamo molto contenti - sottolinea Tagliani, project manager dell’agenzia - di aver collaborato e realizzato un sito web per una realtà che si occupa di sociale, una sfida nuova per noi abituati a lavorare per le aziende. Ringrazio per la fiducia il presidente Stefano Ferrari, attraverso il quale abbiamo conosciuto una realtà umana e sincera nel voler aiutare le persone che vivono difficoltà famigliari".

