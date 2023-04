Al bar invece di lavorare per il Comune: denunciato

Era comodamente seduto in un bar di Bosco Mesola, nell’orario in cui doveva svolgere lavori di pubblica utilità. Per questa ragione, nella mattinata di venerdì scorso, i carabinieri della Stazione di Mesola hanno denunciato un 42enne del posto per i reati di falso ideologico e violazione degli obblighi imposti dai lavori di pubblica utilità. A scoprirlo sono stati proprio gli uomini dell’Arma che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno ‘pizzicato’ il 42enne mentre era comodamente seduto in un bar di Bosco Mesola, con tanto di gilet rifrangente addosso. Ma in quel momento doveva essere al lavoro, dovendo svolgere, in luogo di una sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione che gli era stata inflitta nel 2019 dal Tribunale di Ferrara per guida in stato di ebbrezza, oltre duecento ore in lavori di pubblica utilità che consistono in pulizia strade, verde pubblico e piccole manutenzioni per conto del Comune di Mesola. Dunque, i carabinieri hanno provveduto alla denuncia dell’uomo alla Procura di Ferrara per i reati di falso ideologico e violazione degli obblighi imposti dai lavori di pubblica utilità.