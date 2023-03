Al Bar Jolly la notte diventa verde "Festeggeremo San Patrizio"

A Copparo si festeggia San Patrizio. La festa dedicata al patrono dell’Irlanda sbarca al Bar Jolly. Il Bar Jolly, in collaborazione con ComArt e con il patrocinio del Comune di Copparo, propone oggi la Festa di San Patrizio.

Dalle 18.30 alle 24 non mancheranno intrattenimento con musica celtica e animazione per i più piccoli per celebrare il patrono dell’Irlanda in un’occasione che viene ormai celebrata in tutto il mondo. San Patrizio, rapito a 16 anni nel nord dell’Inghilterra da pirati irlandesi, fu venduto come schiavo al re dell’Irlanda del Nord. Dopo la fuga da corte si recò in Francia dove divenne vescovo, poi il Papa Celestino I lo incaricò di evangelizzare l’Irlanda. Perché ci si veste di verde? La festa fu subito associata al colore verde che è il simbolo di tutta l’Irlanda.