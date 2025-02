Al Bar La Piazza festeggiati i 105 anni di nonna Elia

Al Bar La Piazza, domenica scorsa, Élia Manzoni ha festeggiato il 105° compleanno di Élia Manzoni. Il sindaco Fabrizio Pagnoni ha portato "gli auguri più affettuosi a nome di tutta la comunità per questo straordinario traguardo".

Élia è nata a Dogato nel 1920 e, scampata all’epidemia di spagnola, ha lavorato nei campi la canapa. Dopo il trasferimento a Bologna con il marito, è ritornata nella sua terra. Ora la grande festa, circondata dai familiari e da tanti persone che le vogliono bene. "L’anno scorso ci eravamo dati appuntamento al 105° – afferma il primo cittadino copparese –. E, puntualmente ci siamo incontrati per festeggiare il compleanno di Élia, nata in verità il 4 febbraio del 1920. Sono felice di aver trovato nonna Élia sempre in gamba, con la sua vitalità e il suo grande spirito, capace di trasmettere serenità e gioia a chi le è vicino. E sempre particolarmente appassionata del cucito a mano, che contribuisce a farla stare meglio".

Un traguardo davvero strepitoso per questa straordinaria nonna che ha attraversato oltre un secolo.