Al Barattoni stasera il rimborso dei biglietti per lo spettacolo saltato

E’ saltato lo spettacolo di Paolo Migone in programma a Ostellato, nel Teatro Barattoni. Causa di un incidente stradale che ha coinvolto il celebre attore comico, lo spettacolo viene rinviato a data da destinarsi. Quanto prima verrà comunicata la nuova data per recupero evento. Il Ragno d’oro, organizzatore della stagione teatrale, rimane a disposizione per un eventuale rimborso del biglietto. I biglietti acquistati on line possono essere rimborsati automaticamente sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto a partire da lunedì. Nella giornata di stasera (martedì 21), dalle 18 alle 20, in teatro si potranno rimborsare i biglietti fatti in loco. Migone doveva portare in scena "Completamente spettinato", la difficoltà di relazione e di comunicazione col mondo e con le donne passata al filtro della comicità paradossale e surreale del celebre attore comico, molto popolare per le partecipazioni anche in televisione su Zelig. Insomma uno spettacolo di forte suggestione, in cui la parola e la musica diventano le vere protagoniste.