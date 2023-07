Al battesimo oltre 1200 ferraresi

Dopo 3 anni di attesa per la pandemia, da venerdì a

domenica scorsa, si è svolto in presenza il congresso dei Testimoni di Geova dal tema “Siate pazienti”. All’evento a Bologna hanno partecipato oltre 11.700 fedeli e simpatizzanti provenienti da tutta l’Emilia Romagna, di cui 1.200 ferraresi, che si aggiungono ai circa 20 milioni di persone che partecipano allo stesso evento nel mondo. "Sabato – così una nota – è stato uno dei momenti più attesi con il battesimo dei nuovi 84 fedeli per immersione totale in acqua, seguendo il modello dei Vangeli del battesimo di Gesù".