Al ’Bernagozzi’ premiati gli studenti migliori

Un riconoscimento all’impegno e alla dedizione: gli alunni che si sono distinti nello studio durante l’anno scolastico scorso sono stati premiati in sala consiliare. La cerimonia di premiazione, che ha visto la partecipazione di studenti, famiglie e autorità locali, è stata l’occasione per celebrare il duro lavoro e la costanza che hanno portato a risultati eccellenti in tutte le discipline nella scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo "Federico Bernagozzi". Il sindaco Dario Bernardi ha aperto la cerimonia con un discorso che ha sottolineato l’importanza di premiare l’impegno e la determinazione: "Siamo felici di accogliere ogni anno alunne e alunni che si sono distinti nei risultati, e di premiarli davanti alle loro famiglie: lo facciamo perché siano di esempio e stimolo per tutti gli altri e perché i loro traguardi di studio saranno il carburante non solo per il loro futuro, qualunque sia la strada che vorranno intraprendere, ma anche per il futuro della nostra comunità". A seguire, il dirigente scolastico Diego Pelliccia ha espresso il suo apprezzamento per i risultati raggiunti dagli studenti: "Ogni anno, questa cerimonia è per noi motivo di grande orgoglio, perché non parliamo solo di eccellenza accademica, ma anche di valori come l’impegno e la perseveranza".