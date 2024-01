Al Carducci tra pupi e marionette. Lezione magistrale del burattinaio

A scuola per conoscere il fascino antico del burattinaio. Nella mattinata di ieri, all’auditorium del Liceo Carducci, lezione magistrale di Vittoria Zanella e Rita Pasqualini del Teatrino dell’Es di Budrio (Bo), rivolta a tutti gli studenti del Progetto Musica e Spettacolo. Il progetto teatro di figura, per la prima volta in una scuola a Ferrara, è stato ideato e sponsorizzato da Pro Loco Ferrara nell’ambito del Carnevale Estense. Domenica 18 febbraio si terrà nella Sala Estense uno spettacolo di burattini con protagoniste le maschere tradizionali del Carnevale italiano e di Ferrara. Il Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini ha tenuto una lezione spettacolo in aula magna, rivolta a tutte le cinque classi del liceo ‘Giosuè Carducci’ per il progetto ‘musica & spettacolo’. La lezione si è incentrata sulle differenti tecniche del teatro di figura dalla tradizione della commedia dell’arte cinque-seicentesca fino alle nuove drammaturgie non solo italiane, ma internazionali, con le innovative tecniche, materiali e linguaggi. La parte teorica è stata affiancata da brevi spettacoli esemplificativi, molto apprezzati dagli alunni delle cinque classi presenti. Inoltre, il Teatrino dell’ES terrà altri quattro incontri di laboratorio di due ore ciascuno dalle 11 alle 13 nei giorni di 14 e 28 febbraio e 06, 19 marzo con la classe 2^ G. costruendo burattini in carta collata inerenti all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che i ragazzi stanno già preparando con l’insegnate di teatro. "Il mestiere di burattinaio – spiega Vittorio Zanella – aiuta i timidi che non amano troppo mostrarsi in pubblico, essendo nascosti dalla stoffa di ribalta. Daremo in modo esemplificativo alcuni suggerimenti per una corretta animazione".

Mario Tosatti