Al carnevale dei Pitoch la protagonista sarà Valeria Marini

Domani debutterà Pitoch a casa sua ovvero Mezzogoro con carnevale più carnevale del Delta. Il pupazzo che sarà poi bruciato nel tardo pomeriggio, quest’anno ha le sembianze di Putin nella speranza che si arrivi alla pace. Tuttavia gli sguardi saranno tutti per Valeria Marini la celebre soubrette che sarà la madrina del Carnevale al quale si unirà Cristian Gallella, dalla trasmissione televisiva Uomini e Donne. L’appuntamento è per le 15 quando sfileranno lungo le vie di Mezzogoro i magnifici, variopinti, giganteschi, carri allestiti nei mesi scorsi da un gruppo affiatato di volontari, coordinati da Romano Roma e Michele Bulgarelli, rispettivamente presidente e vice presidente del Comitato Manifestazioni locale. Per regalare emozioni uniche a grandi e piccini, ad animare le vie del centro mezzogorese ci saranno i Majorotti, figure goliardiche della tradizione carnevalesca veronese mentre dall’alto faranno la loro magica apparizione strepitose sorprese volanti.

Tanta musica dal vivo non stop con il duo Alice e Denni. Grazie alla creatività del Comitato Manifestazioni si potrà ammirare il carro dell’"Allegria del Circo", capitanato da Paolo Marchetti, il carro "Tenebroso" con enormi teschi, il fantastico di "Spider-man" e la grande macchina Cars a completare lo spettacolo alcune cars, una di queste accompagnata dal carro attrezzi "Cricchetto" e altre in miniatura, condotte da piccoli autisti, ma sempre in vena di allegria e divertimento. E’ vivamente consigliata la partecipazione in costume alla sfilata carnevalesca, dai carri pioveranno gadget, caramelle, coriandoli e stelle filanti con ingresso a 5 euro ed entrata libera per bambini fino a 10 anni.

cla.casta.