Al Castello ‘Ferrara sotto le stelle’ "Questo festival, la nostra storia"

di Lucia Bianchini

Torna nella sua location originale, il cortile del castello Estense, la 27ª edizione di ‘Ferrara sotto le stelle’, storica rassegna musicale organizzata da Arci Ferrara che ha portato in città grandi della musica, come Bob Dylan, Lou Reed, Radiohead, Lucio Dalla, Franco Battiato e molti altri, che quest’anno si terrà dal 7 al 9 settembre e ospiterà artisti da tutto il mondo.

Quello di Ferrara sotto le Stelle è, secondo l’assessore regionale Marcella Zappaterra: "Un traguardo importante, dimostrazione che la qualità dell’offerta musicale e la continuità nell’investimento e nella programmazione fanno la differenza per un festival che da anni è punto di riferimento nel panorama nazionale. La Regione Emilia Romagna non investe a pioggia sui territori ma per sostenere quelle che sono le eccellenze che nascono e si consolidano. Questo evento risponde alle necessità in ambito culturale di proporre continuità, ma anche ricerca e innovazione perché la cultura e lo spettacolo se inseguono solo il ‘già noto’ si spengono, diventando mero intrattenimento". "Torna la formula originaria – ha proseguito Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune – con eventi che spaziano in un ambito importante della musica contemporanea indipendente, con l’apertura di un artista ferrarese come Vasco Brondi che si esprimerà sotto il cielo della sua città. La tradizione prosegue nell’innovazione e nella continuità, che unisce una cornice spettacolare a musica varia e di qualità". L’anteprima al festival porterà in piazza un ritorno, quello di Vasco Brondi e Le Luci della Centrale Elettrica in ‘Canzoni da spiaggia deturpata 2008-2023’, con due date già completamente sold out, 12 e 13 giugno. Ad aprire il concerto lunedì 12 sarà Anna Carol. Mercoledì 14 giugno sul palco Kevin Morby, introdotto da Macie Stewart. Una delle novità dell’edizione 2023 sarà una data fuori città, il concerto di Giovanni Truppi si terrà infatti ad Argenta, ad ingresso gratuito, martedì 20 giugno, in occasione della giornata internazionale del rifugiato. "Un cartellone ricco e variegato – ha spiegato Corrado Nuccini, direttore artistico – che mette al centro gli artisti internazionali e le migliori proposte europee e non solo, per spaziare dalla musica elettronica al cantautorato e ai nuovi ritmi, confermandosi punto di riferimento per la musica indipendente, alternativa e di ricerca". Il clou del festival arriverà a settembre quando si esibiranno giovedì 7 Fatoumata Diawara, venerdì 8 Trentemøller, introdotto dal duo BonoBurattini e sabato 9 Arab Strap, introdotto da Daniela Pes. Si rinnova la collaborazione con il festival ‘Internazionale a Ferrara’ di cui il concerto dei Kula Shaker che sarà al Teatro Comunale il 28 settembre farà da anteprima. Come ha sottolineato Francesca Audino, presidente di Arci Ferrara: "Questo festival per noi è storia, è stato il moto propulsore della nostra attività, ed è la nostra identità, dice chi siamo". "Ferrara Sotto le Stelle ha una storia importante e vogliamo continuare a valorizzare questo Festival – prosegue Mattia Antico, presidente dell’associazione omonima organizzatrice della rassegna – giunto ormai alla sua 27ª edizione, all’interno del Cortile del Castello, ma anche in altri luoghi periferici della nostra Provincia, come Argenta. Il vero cuore pulsante di questa realtà è proprio Arci Ferrara, con persone appassionate che fanno sì che questa realtà possa proseguire".