Al Centro Allearti una palestra dedicata ai pazienti di Parkinson

L’altra mattina insieme al vicesindaco Vito Salatiello e all’assessore Pedaci, il sindaco Accorsi ha metaforicamente tagliato un nastro che vale molto più di un’inaugurazione. Al Centro Allearti, da un’idea di Francesca Corvina e grazie all’impegno dell’Associazione Ap&C, in collaborazione con l’Ausl, è nata una palestra speciale, pensata per promuovere la salute e l’attività motoria adattata dedicata a chi convive con il Parkinson, convenzionata con il sistema sanitario nazionale. "È un piccolo grande passo – spiega Accorsi – che racconta come lo sport, a tutte le età, possa diventare un alleato prezioso nella prevenzione e nel rallentare il passo di malattie che toccano tante persone. Sappiamo anche quanto sia impegnativo affrontare certe malattie, non solo per chi le vive in prima persona, ma anche per chi di queste persone si prende cura: figli, coniugi, fratelli e sorelle che ogni giorno accompagnano, sostengono, si fanno forza. Anche a loro guarda questo progetto, che mette al centro il benessere, il movimento, la relazione nella nostra città senza essere costretti a muoversi altrove. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, in particolare a Francesca, giovane professionista, che con coraggio e determinazione ha lavorato per ottenere questa certificazione e per dotare la nostra comunità di questo servizio. Giovani centesi che amano il proprio lavoro e la propria comunità, e decidono di investire nella sua crescita. La salute si costruisce giorno per giorno. E da oggi (l’altro ieri per chi legge), anche qui". Laura Guerra