Al Centro civico si parla di salute

Al Centro civico di Berra in via Piave 69, oggi dalle 17.30 alle 19 si terrà l’appuntamento con ’Porte aperte della Casa di comunità’. Sarà un pomeriggio di parola e incontro, dedicato al tema del benessere psicologico nella comunità, quello promosso dal Distretto sanitario centro nord dell’Ausl. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto aperto, con l’obiettivo di promuovere la salute mentale e il ruolo delle Case della Comunità come punto di riferimento per servizi vicini ai bisogni delle persone. Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Riva del Po, Daniela Simoni, e della direttrice del Distretto sanitario Centro Nord Marilena Bacilieri, cui seguiranno gli interventi di Rachele Nanni sul tema ’Le determinanti psicosociali della salute’, di Cristina Meneghini che parlerà dei ’Servizi di primo livello e di secondo livello per la salute psicologica’ e di Patrizia Veronesi che relazionerà su ’Deterioramento cognitivo e comunità accoglienti’. Vi sarà spazio per gli interventi da parte dei cittadini, che anticiperà la chiusura dei lavori.