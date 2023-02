Al centro dell’incontro c’è la pace fiscale La parola all’esperto

La nuova rottamazione, definizione delle controversie tributarie: la pace fiscale. Saranno questi alcuni dei temi al centro dell’incontro organizzato dalla sezione estense dell’Associazione Nazionale Commercialisti (Anc), mercoledì 1 marzo a partire dalle 9 nella sala convegni della Camera di Commercio. L’evento formativo, in presenza, è aperto non solo ai professionisti e ai collaboratori, ma a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire un tema di strettissima attualità. Il relatore dell’appuntamento sarà Giuseppe D’Avanzo, dottore commercialista e revisore dei conti. Gli argomenti sono diversi: dalla nuova rottamazione, passando per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie e irregolarità formali, l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione delle controversie tributarie, finendo con ulteriori definizioni agevolate. A portare i saluti dell’associazione ferrarese sarà il presidente, Alberto Carion. "Il decreto Milleproroghe, dopo il via libera al Senato – così Carion – rispetto al testo originario, presenta diverse novità interessanti, che verranno analizzate nel corso della mattina. Sicuramente si tratta di un argomento interessante non solo per i professionisti del settore, ma anche per le aziende e tutti coloro che vorranno approfondire. Ed è anche per questo che abbiamo deciso di estendere la partecipazione all’incontro a quanti fossero interessati ad approfondire questi temi". L’importanza dell’evento, secondo Carion, è che le novità introdotte dal Milleproroghe "interesseranno migliaia di contribuenti italiani che attualmente si trovano con pendenze tributarie, o con le classiche cartelle esattoriali".