Al centro di ascolto "In dieci anni seguiti trecento uomini violenti Il recupero è possibile"

di Cristina Rufini FERRARA "Vorremmo fosse compreso che noi lavoriamo per andare alla radice della violenza. Ma soprattutto che siamo una realtà a fianco delle forze dell’ordine e al carcere, per tentare di recuperare le situazioni dove è possibile ancora farlo. Al centro della nostra azione, su tutto, c’è la sicurezza della vittima". Michele Poli e Marcella Sorace sono il cuore del centro di ascolto uomini maltrattanti e in questi dieci anni di attività hanno seguito le storie, le paure, i successi e le cadute di trecento uomini che si sono rivolti a loro. "Una metà circa si sono presentati spontaneamente – spiegano Michele e Marcella – ed è un numero importante, l’altra metà per imposizione, come istituto accessorio disposto dall’autorità giudiziaria. Tra coloro che prendono consapevolezza di avere un problema grave di violenza, un 25 per cento circa se ne va dopo il primo colloquio, ma alla fine una buona metà riesce a seguire un percorso di recupero completo. Per gli altri che subiscono l’imposizione di venire qui, ovviamente, la percentuale di insuccesso è più elevata, ma comunque non impossibile". Piace ricordare a entrambi una delle storie di coloro che ce l’hanno fatto. "Ricordiamo un uomo giunto da noi con alle...