Al Centro Documentazione Donna la lezione di Virginia Woolf

Al Centro Documentazione Donna di via Terranuova 12B, oggi dalle 17,30 alle 19 quarto incontro di quest’anno del Ciclo ContemporaneaMente, curato da Elisabetta Roncoli, in atto al CDD dal 2015, riguardante l’analisi di scrittrici e artiste contemporanee a Virginia Woolf. Monica Farnetti è professoressa ordinaria di Letteratura italiana all’Università di Sassari.

Nata a Ferrara, ha studiato a Firenze e a Parigi VII Jussieu sotto la guida di Julia Kristeva. È stata visiting professor di Letteratura italiana presso lo Smith College (Northampton, Massachusetts) e presso la UCLA (University of California, Los Angeles). Socia dall’origine della Società Italiana delle Letterate, è assidua frequentatrice della scrittura delle donne, cui ha dedicato numerose monografie fra le quali Il centro della cattedrale (Tre Lune 2002), Tutte signore di mio gusto (La Tartaruga 2008) e l’imminente Laudata si’. Episodi di sorellanza nella letteratura italiana. Editrice delle opere di Cristina Campo e di Anna Maria Ortese per Adelphi, e di Lettera aperta di Goliarda Sapienza per Einaudi, ha pubblicato studi su autori e autrici antichi e moderni e edizioni di rimatrici (Gaspara Stampa) e epistolografe (Maria Savorgnan) del Rinascimento. Recente il volume, a cura sua e di Giuliana Ortu, L’eredità di Antigone. Sorelle e sorellanza nelle letterature, nelle arti, nel teatro e nella politica (Cesati 2019), esito di un suo progetto quinquennale e di una appassionata ricerca di équipe. Nel 2022 ha pubblicato per Carocci Editore il saggio Sorelle. Storia letteraria di una relazione.

Numerose le partecipazioni a convegni e seminari presso Università italiane e straniere.