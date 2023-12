Al centro ’Le contrade’ il cenone di Capodanno in buona compagnia

Grande festa questa sera a Portomaggiore. Nel centro sociale "Le contrade" alle 20 ci sarà il cenone di capodanno, sarà l’occasione per dare l’addio al 2023 e salutare il nuovo anno in compagnia e con del buon cibo (info: 353-4283593). Il cartellone delle festività proseguirà con l’inizio dell’anno: il primo evento è in programma nella frazione di Quartiere: alle 18.30 nel parco delle Stelle ci sarà "Arriva la befana", con consegna delle calze regalo ai bambini e buffet gratuito per tutti; il 4 gennaio la simpatica vecchina arriverà a Portoverrara, con doni per i bambini, mentre per gli adulti vin brulè, cioccolata calda e maccheroncini con ragù per tutti. Più articolato il programma per Portomaggiore, il 5 gennaio: alle 10 apriranno le bancarelle sotto i portici per i mercatini. Alle 20 ecco "La befana in 500", a cura dei 500 Club Italia (info: 338-4700792). Alle 20.30, a cura di Pro Loco e del distaccamento dei vigili del fuoco, saranno distribuite le calze regalo ai bambini delle scuole d’infanzia e della primaria.