"Al Centro maltrattanti combattiamo gli abusi. Assistiamo 70 uomini"

C’è chi ci arriva perché obbligato dal tribunale e chi bussa a quella porta perché si rende conto spontaneamente del male che stava facendo a persone che sosteneva di amare. La porta è quella del Centro di ascolto per uomini maltrattanti (Cam, con sede in via delle Chiodare), che quest’anno arriva al decimo anno di attività sul territorio. L’ente, guidato da Michele Poli, è specializzato nel trattamento degli autori di abusi e offre percorsi di cambiamento a uomini che hanno commesso violenza fisica, psicologica, sessuale o stalking contro le proprie compagne o ex-compagne. I numeri del Cam sono una ulteriore testimonianza di come la violenza di genere sia una piaga purtroppo ancora presente sul nostro territorio. Nell’arco di dieci anni, il Centro ha seguito ben quattrocento uomini. "In media – spiega Poli – ce ne arrivano una quarantina all’anno. Una buona metà viene inviata dal tribunale, mentre l’altra metà viene di sua iniziativa. Attualmente abbiamo in percorso circa settanta persone che hanno agito violenza. Tra questi ci sono anche dei minori, in media una decina ogni anno".

Ma come funzionano i percorsi per gli uomini che si rendono responsabili di violenza? È sempre Poli a spiegarlo. "Lavoriamo con incontri di gruppo a cadenza settimanale per la durata di almeno un anno – prosegue –. Durante queste riunioni si riflette su cosa è violenza e cosa no, si forniscono soluzioni alternative per uscire dai litigi e dai momenti in cui può esplodere la violenza e aiuti per gestire le proprie emozioni. Ogni gruppo è condotto da un uomo e da una donna, in modo che gli utenti possano confrontarsi sia con la figura maschile che con quella femminile. Umanamente il trattamento è basato sul rispetto, ma siamo molto fermi sulle condotte che queste persone hanno tenuto". Gli utenti del Cam hanno in media tra i 35 e i 40 anni e sono quasi tutti italiani. "Con gli stranieri è più difficile – aggiunge il responsabile del Centro – perché hanno meno confidenza con questo tipo di percorsi e a volte la lingua rappresenta un ostacolo". Oltre all’attività nei gruppi di ascolto, il Centro di via delle Chiodare tiene anche degli incontri con le vittime dei soprusi, colloqui che servono a capire la gravità degli atti compiuti dall’uomo, valutare eventuali situazioni di rischio e stabilire il percorso più adeguato. "Anche con loro tendiamo a rimanere in contatto – conclude Poli –, anche per capire se durante o dopo il percorso le violenze si ripetono".

Il Cam, si diceva, spegne dieci candeline proprio in questi giorni. Per celebrare questo importante traguardo, promuovere una riflessione sul percorso svolto e tracciare la traiettoria di quello da intraprendere, è in programma un momento celebrativo, fissato per oggi alle 17.15 nella Sala della Musica in via Boccaleone 19. Nell’occasione gli operatori e le operatici del Cam (che di recente ha aperto una sede anche a Cento) illustreranno la storia evolutiva del Centro e i percorsi di cambiamento degli uomini. Saranno inoltre presentati per la prima volta in forma ufficiale i video informativi sull’attività svolta, realizzati grazie a fondi appositamente concessi dalla Regione. I video raccontano le esperienze degli operatori e delle operatrici e mostrano quello che avviene nei gruppi psico-educativi. Sarà inoltre l’occasione per conoscere le attività del centro e per interagire con le operatrici e gli operatori che ogni giorno lavorano per contrastare la violenza di genere.