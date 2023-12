Al Centro Rivana la Fiera del Disco e del collezionismo Vintage

Torna la ‘fiera del disco e collezionismo vintage’. Si tratta della seconda edizione dell’appuntamento atteso dai molti appassionati del settore, che si terrà domani e domenica dalle 9 alle 19 al centro Rivana Garden di Ferrara. Nella mattinata di giovedì presentato nella residenza municipale il programma dell’evento alla presenza di Angela Travagli assessore alle attività produttive fiere e mercati del Comune di Ferrara, Andrea Ferrari, collezionista e Laura Ferrararese del Centro Rivana Garden. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra ‘i tesori di altroquando Ebay shop’ di Andrea ‘Zesta’ Ferrari e ‘La Rivana Garden’. La seconda edizione della ‘fiera del disco e collezionismo vintage’ propone oltre 20 espositori non solo del ferrarese, ma anche di fuori provincia e regione offrendo al pubblico la possibilità di acquistare o scambiare i propri dischi e le proprie collezioni. Si potranno trovare, acquistare, scambiare, quindi vinili, cd, musicassette e memorabilia musicali. L’assessore Angela Travagli nel chiudere la presentazione, oltre a ringraziare tutto lo staff dell’organizzazione, ha voluto rimarcare: "La capacità del Centro Rivana per la disponibilità ad accogliere e ad aprirsi a iniziative nuove; questo perché i dirigenti hanno colto veramente il valore delle relazioni sociali verso il territorio e le persone che lo vivono. E ancora voglio sottolineare un aspetto molto più importante che c’è in questa Fiera del Disco, ovvero, la capacità, confermata dal successo dell’edizione di primavera, di creare una situazione di scambio di ricordi e di passioni su un qualcosa, su un oggetto che unisce la storia delle persone. In questo caso è il collezionismo - prosegue l’assessore- delle memorie musicali che permettere di trovare e rivivere con altre persone la medesima passione; ma è proprio questa condivisione che è molto bella e crea così un clima veramente quasi magico ed è proprio questo il bello della manifestazione".

Mario Tosatti