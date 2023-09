Al Centro sociale di Cento arriva la Tagliatella d’oro: eventi e approfondimenti culturali

‘Tagliatella d’oro’ in programma domani a partire dalle 15 al Centro sociale: l’evento vedrà anche alcuni approfondimenti culturali, come, dalle 17 alle 20, al Don Zucchini, la mostra interattiva ‘In fuga dalla Siria, se fossi costretto a lasciare il tuo Paese cosa faresti?’. Sul palco Rocca invece, dalle 18, è in programma ’Musicaland’ di Recicantabuum; alle 20.40 è prevista la premiazione dei disegni selezionati per il calendario ’Colori in Libertà’ di Avis Cento. Alle 21.30 toccherà a ‘Un riassunto del Cevo Show’, spettacolo a cura degli studenti del liceo Cevolani. Lunedì, tra i vari eventi, alle 21.30 sul Palco della Rocca salirà la Flic Orchestra con ‘Soundtrack! - la musica del Cinema’, uno spettacolo musicale a cura degli allievi del Lamborghini di Renazzo.