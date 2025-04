Al centro studi si parla di ’Chi sono le sibille?’

Chi sono le sibille? E quante sono le sibille? Qual è la loro funzione nel mondo greco-romano? Perché vengono riassorbite nella cultura ebraico-cristiana e con quali funzioni? Che ruolo hanno le immagini di sibille che cominciano ad affiancare i profeti nell’arte cristiana medievale e acquistano sempre maggiore autonomia tra Rinascimento e Barocco, fino agli splendidi dipinti di Guercino?. Venerdì 11 aprile alle 21 il Centro Studi Internazionale Il Guercino proporrà una conversazione su questo avvincente tema, profondamente legato alla storia dell’arte e del pensiero con una conferenza del prof. Giuseppe Capriotti, storico dell’arte moderna, docente presso l’Università di Macerata. La conferenza traccerà la fortuna iconografica di alcune delle più importanti sibille della cultura europea (in particolare la Cumana, l’Eritrea e la Tiburtina), per poi analizzare il singolare caso dell’emergere di una sibilla nera (talvolta egizia, talvolta libica). In questa storia iconografica le Sibille di Guercino occupano uno spazio davvero speciale per il loro dialogo implicito o esplicito con l’osservatore. L’iniziativa rientra nel progetto di approfondimento sul tema ispirato all’opera "Sibilla" di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento esposta nella Civica Pinacoteca, dove è anche allestita la mostra temporanea "Sibille"di Clara Brasca. Giuseppe Capriotti è Professore Associato di Storia dell’arte moderna all’Università di Macerata, dove insegna, tra le altre materie, Storia delle immagini e Iconografia e Iconologia. Si occupa di iconografia dell’alterità etnica e religiosa (ebrei, musulmani, neri) e della fortuna della mitologia antica nell’arte moderna, in particolare delle riscritture tra testi e immagini delle Metamorfosi di Ovidio. È stato Visiting Professor all’Università di Spalato, all’UNED di Madrid e alla Tel Aviv University. È stato borsista al Warburg Institute di Londra e al INHA (Institute National d’Histoire de l’art) di Parigi. È stato inoltre Marie Curie Fellow alla Pwani University di Kilifi e alla Kenyatta University di Nairobi (Kenya), dove ancora oggi conduce attività di ricerca e didattica.

l.g.